La Juventus su Leonper il centrocampo ha fatto un serio pensiero in vista della prossima stagione, ma secondo quanto riportato dalla Bild in Germania il centrocampista è pronto a mettere nero su bianco il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026. Un colpo quindi che rischia di sfumare con il rinnovo, nel settore in cui la Juventus ha più necessità di investimenti: il centrocampo.