Tutto sembrava apparecchiato per l'arrivo di Luis Suarez alla Juventus, con tanto di esame d'italiano B1 sostenuto oggi a Perugia per acquisire la cittadinanza del nostro Paese, ma alla fine ad approdare alla Continassa sarà Edin Dzeko. Adesso c'è da chiedersi quale sarà il futuro del Pistolero. Resterà clamorosamente al Barcellona? La Juve farà un colpo di teatro e lo prenderà lo stesso? O si trasferirà in un'altra squadra?

NUOVE CARTUCCE PER IL CHOLO - Per quest'ultima ipotesi propende Calciomercato.com che indica l'Atletico Madrid come il club pronto a buttarsi su Suarez per sostituire Diego Costa in uscita.