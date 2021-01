L'agente di Rolando Mandragora Luca De Simone ha parlato del futuro del centrocampista dell'Udinese, di proprietà della Juventus che stava per prenderlo prima della rottura del legamento crociato. Il procuratore ha fatto chiarezza, spiegando che: "Rolando rimarrà all'Udinese - ha detto a CalcioNapoli24 TV - la volontà del ragazzo è quella di trovare spazio con continuità per accumulare minuti per conquistare la maglia della Nazionale. Ci sono stati club che si sono informati, ma solo in prestito".