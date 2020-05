Thomas Partey smuove il mercato. Il ghanese si è eretto come pilastro del centrocampo dell’Atletico Madrid, e la sua clausola da 50 milioni di euro, seppur alta in tempi di coronavirus, può spingere alcuni club a fare uno sforzo economico. Il suo nome è stato accostato alla Juventus, determinata a rinforzare la mediana, ma soprattutto all’Arsenal. Meta che troverebbe il gradimento del classe '93. Infatti, secondo quanto riporta il Daily Telegraph, Thomas avrebbe espresso chiaramente la volontà di vestire la maglia dei Gunners. Nulla di grave per la Juve, che rimane vigile su altre piste, come quelle che conducono a Pogba e Tonali.