"Se queda", tradotto "rimane". Sergio Ramos resta il capitano del Real Madrid e con tutta probabilità chiuderà la carriera nelle fila dei blancos. Una decisione presa nell'incontro di ieri con Florentino Perez, dopo le moltissime voci che lo volevano in Cina o alla Juventus, e confermata nella conferenza stampa odierna: "Ho ricevuto un'offerta dalla Cina e ne ho parlato con il presidente Florentino Perez, ma voglio restare qui e chiudere la carriera nel Real Madrid. Non abbiamo parlato di soldi, sono contento del mio contratto e giocherei anche gratis per il Real perché sono madridista".