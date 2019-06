Stefano Sensi è sempre più vicino al Milan. Seguito anche dalla Juventus sul mercato, in particolare in caso di arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera al posto di Massimiliano Allegri, il talentuoso centrocampista del Sassuolo sembra aver deciso di vestire la maglia rossonera. Come riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, l'accordo è pressoché totale: 1.8 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni a Sensi, 15 milioni più bonus per il club neroverde. Con buona pace dei bianconeri.