Gianluca Scamacca è pronto a rimettersi in gioco, a partire dallo Sporting Braga. È quanto riporta Sky Sport, secondo cui l’attaccante di proprietà del Sassuolo sarebbe ad un passo dal club portoghese, per un’operazione impostata sulla base di 25 milioni di euro fra prestito oneroso e diritto di riscatto. La stagione trascorsa all’Ascoli ha fatto finire il suo nome sul taccuino di molti top club di Serie A, tra cui Juventus e Milan, ma adesso il suo futuro è fuori dall’Italia, in Portogallo.