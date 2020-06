Scatto finale della Roma per Pedro del Chelsea: secondo la stampa inglese è arrivato il sì dell'attaccante al quale stava pensando anche la Juve. Lo spagnolo firmerà per due stagioni con un ingaggio da 3,5 milioni di euro. Pedro sarebbe piaciuto a Sarri che l'ha allenato l'anno scorso sulla panchina dei Blues: recentemente l'ex Barcellona ha detto che dopo Guardiola, Sarri è il miglior allenatore che ha avuto in carriera.