Manuel Neuer continuerà a vestire la maglia del Bayern Monaco. A confermare questo scenario è stato l’amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, che ha parlato ai microfoni di SkySport.de: “Siamo fiduciosi che Manuel Neuer rinnovi il suo contratto, penso che rinnoverà con noi. Sarà un matrimonio che continuerà anche nell’avvenire”. La centralità della figura di Manuel Neuer era stata messa in discussione dallo stallo della trattativa sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, in più la voglia del club di puntare su Alexander Nubel aveva fatto storcere il naso all’ex Schalke 04, accostato in sede di mercato anche alla Juventus.