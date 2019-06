José Mourinho, ex "obiettivo" della Juventus per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, è tornato a parlare del suo futuro, dopo l'esonero dal Manchester United lo scorso inverno, ai microfoni di Eleven Sports. Queste le sue dichiarazioni: "Mai dire mai, ma mi vedo più in Nazionale che in club. Vorrei partecipare ad un Europeo o ad un Mondiale, è questo ciò che mi manca. Vorrei provare, ma non necessariamente con il Portogallo". I bianconeri, nel frattempo, hanno accolto Maurizio Sarri a Torino.