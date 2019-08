Juan Miranda è sempre più vicino allo Schalke 04. Sembra ormai essere saltato l'affare per il terzino classe '99 del Barcellona per la Juventus, che lo ha seguito da vicino in queste ultime settimane di mercato. Secondo quanto riportato da Goal.com, i blaugrana hanno dato il loro "ok" al trasferimento del terzino sinistro in Germania e le visite mediche possono arrivare già domani, prima dell'ufficialità. Con buona pace dei bianconeri.