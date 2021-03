In casa Real Madrid ragionano sul futuro di Marcelo. Accostato spesso alla Juventus, il terzino brasiliano ha fatto le fortune delle Merengues, ma desso, complice l’ascesa di Mendy, sembra finito il suo tempo nella capitale spagnola. Stando a quanto riporta Diario Gol, nei suoi pensieri non ci sarebbe il club bianconero, bensì l’MLS: Marcelo starebbe pensando di accasarsi all’Inter Miami di David Beckham, dove giocano i due ex Juve Higuain e Matuidi.