Niente da fare per Mauro Icardi. Nonostante le voci di mercato che ancora una volta si sono rincorse, l'ex Inter ha finito per restare al PSG, che a questo punto spera di lasciare la prossima estate trovando una sistemazione a titolo definitivo così da andare incontro anche alle necessità di Leonardo. Dell'argentino, come si ricorderà, si era parlato a lungo anche in ottica Juve, almeno prima che iniziasse a prendere piede l'opzione Vlahovic.

Come appreso da Calciomercato.com, il giocatore era stato proposto e sondato dai bianconeri poco prima di Natale, all'apertura del mercato di riparazione: un contatto che però non si è concretizzato, perché allora la Vecchia Signora non aveva ancora in programma di anticipare il budget estivo in questa sessione invernale e, in ogni caso, non l'avrebbe fatto per Icardi avendo già Vlahovic nel mirino.

Con l'arrivo del serbo, ad oggi pare praticamente impossibile che la pista Juve possa tornare di attualità nei prossimi mesi, anche alla luce dell'ingaggio del classe 1993 che in Francia guadagna 7,5 milioni di euro (più eventuali bonus): piuttosto, sempre secondo Calciomercato.com, una possibile destinazione per Icardi potrebbe essere il Milan, squadra gradita da Icardi che ha ormai rotto del tutto con il passato e non avrebbe alcun problema nel tornare nella città meneghina.