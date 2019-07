Joachim Andersen sarà un prossimo difensore del Lione. Operazione conclusa per il club francese, che si è assicurato il talentuoso difensore della Sampdoria, seguito anche dalla Juventus sul mercato negli scorsi mesi. Niente da fare nemmeno per il Milan, che aveva provato ad accelerare per il suo cartellino in queste settimane di mercato. Andersen sarà un giocatore del Lione per 25 milioni di euro più 5 di bonus. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale, come riportato da Sky Sport.