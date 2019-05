Carlo Ancelotti è, a sorpresa, tra i nomi per il futuro della panchina della Juventus. A volerlo, su tutti, è Cristiano Ronaldo, che con lui ha vinto la Decima al Real Madrid. Il tecnico del Napoli, però, ha una clausola a contratto per il rinnovo automatico, come ha dichiarato lui stesso in conferenza dopo la vittoria per 4-1 contro l'Inter: "Ho una clausola al 30 maggio, spero che il Napoli la eserciti... Sono legato agli azzurri per altri 2 anni e sono felice di esserlo". Secondo quanto riportato da Il Mattino, la clausola sarebbe già stata esercitata dal presidente Aurelio de Laurentiis, ansioso di tagliare la Juventus fuori dalla corsa ad Ancelotti per il futuro.