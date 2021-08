Accostato a più riprese alla Juventus, adessopuò arrivare davvero in Serie A. Dove? Alla Roma di Josè Mourinho, che potrebbe perdere Edin Dzeko in un giro di attaccanti internazionale: Romelu Lukaku è a un passo dal Chelsea, con l'Inter che sta pensando di sostituirlo con il bosniaco; e la Roma prenderebbe Icardi in prestito con parte d'ingaggio pagato dal Psg. E la Juve? Si è già mossa in anticipo, rinnovando il prestito di Morata e prendendo Kaio Jorge dal Santos.