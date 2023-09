È la data cerchiata in rosso sul calendario di ogni appassionato del calcio nostrano. Quella sera, Inter e Milan si affronteranno in un’importante prova di forza nella corsa Scudetto. Alla vigilia della quarta giornata, le milanesi hanno già dimostrato di fare sul serio, con tre vittorie in altrettante gare e prestazioni più che convincenti. Dietro, Napoli e Juventus seguono a breve distanza, mentre una doppia falsa partenza mette subito Roma e Lazio nella condizione di dover inseguire. In zona salvezza, al momento, l’Empoli chiude la graduatoria a quota zero punti, ma la strada è lunga e le squadre che dovranno lottare per la permanenza nella massima categoria non sono poche…La sfera di cristallo non esiste, ma i pronostici parlano chiaro: ecco cosa pensano i bookmakers!Milano prenota il tricolore - Il brillante avvio di Inter e Milan pare aver già convinto i traders: secondo Betclic, la favorita numero uno per lo Scudetto è la squadra di Simone Inzaghi, a 3.00 (per Sisal a 2.50), inseguita a brevissima distanza dalla compagine di Stefano Pioli, a 3.50. Sul terzo gradino del podio ci sono i campioni d’Italia del Napoli, a 4.00, tallonati dalla Juventus, a 5.00. A distanza siderale, troviamo Roma, Lazio e Atalanta, a 20.00.Marcatori: è Lautaro vs Osimhen - Nella scorsa stagione sono stati mattatori assoluti in zona gol. Con 26 reti a 21, Victor Osimhen ha prevalso nel confronto personale con Lautaro Martínez e si è aggiudicato la classifica cannonieri. In queste prime partite il duello si è già rinnovato e, secondo Betclic, le chance di conquistare lo scettro dei bomber si equivalgono per il nigeriano e l’argentino, entrambi a quota 2.50. Più staccati, a 7.50, Ciro Immobile e Dušan Vlahović, accomunati dalla ricerca di un’annata importante, l’uno per confermare lo status di miglior attaccante italiano, l’altro per dare continuità a un rendimento sin qui altalenante. Più sfumate le possibilità di Olivier Giroud, dato a 10.00.In coda rischia… il Frosinone - A dispetto delle ottime impressioni destate sinora, tradotte in 4 punti in 3 partite, i ciociari sono indicati da Betclic come i candidati numero uno a chiudere il campionato all’ultimo posto, quotato a 2.00. Seguono l’Empoli, apparso in evidente difficoltà e dato a 3.00, il Cagliari, a 4.50, e il Verona, a 7.50.Combinazioni: Inter e Milan sempre al comando - Per chi si sentisse già di ipotizzare un’accoppiata finale in ordine, Inter-Milan è al momento l’eventualità più plausibile, a 7.50 per Betclic. Al contrario, Milan-Inter è a 8.50. Non lontane, a 10.00, Inter-Juventus, Inter-Napoli, Juventus-Inter, Milan-Juventus, Milan-Napoli e Napoli-Inter, tutti segnali di fiducia significativi per le quattro big.Nel testa-coda, a vincere è invece il binomio Inter-Frosinone, a 5.00, seguito da Milan-Frosinone, a 6.00, e dal trio a 7.50 formato da Inter-Empoli, Juventus-Frosinone e Napoli-Frosinone.