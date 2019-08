Si fa sempre più complicato il trasferimento di Mauro Icardi all'Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'attaccante nerazzurro è sempre più vicino alla permanenza. Fino ad oggi ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate e dall'entourage filtra la volontà di restare in nerazzurro nonostante Marotta e la società siano stati chiari anche nell'incontro che si è tenuto ieri: Mauro resta fuori dai progetti dell'Inter. La Juve resta interessata ma senza cessioni in attacco l'affare non si può fare.