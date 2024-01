Ilsi prepara a sfidare la Juventus per l'acquisizione di. Il centrocampista inglese, attualmente ai margini del Manchester City, potrebbe lasciare il club a gennaio, e il Tottenham cerca di approfittare della situazione.Mentre Juventus e Newcastle sono stati coinvolti in una lunga battaglia per Phillips, secondo quanto riportato da Football Insider in Inghilterra, il Tottenham sta cercando di superare la concorrenza proponendo un prestito oneroso di 6 milioni di euro. Questa mossa potrebbe essere decisiva nel convincere il giocatore classe 1995 a unirsi agli Spurs anziché alle altre opzioni sul tavolo. La situazione si fa sempre più avvincente mentre si avvicina la finestra di trasferimento di gennaio.