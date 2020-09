L'arrivo alla Juve è sfumato clamorosamente ma il futuro di Edin Dzeko potrebbe comunque essere lontano da Roma. Non in Spagna, però, dove alcuni media scrivono che il bosniaco sarebbe stato offerto al Barcellona per rimpiazzare Luis Suarez che si è trasferito all'Atletico Madrid. Il Barça ha però rifiutato, in quanto ha ritenuto il 9 giallorosso troppo vecchio per il nuovo progetto targato Koeman. Intanto questa sera il bosniaco sarà titolare contro la Juve.