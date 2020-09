Niente Fiorentina per Mario Mandzukic. L'ex attaccante della Juventus, accostato anche all’Inter in questo mercato, sembra lontano da un ritorno in Italia. Dopo l'addio all‘Al-Duhail, squadra del Qatar, il croato tornerà in Europa: secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe accasarsi alla Lokomotiv Mosca. Il club russo gli ha offerto un contratto da 4 milioni a stagione. Firma vicina.