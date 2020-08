La conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter ha dileguato ogni possibile candidato per il futuro, uno su tutto Massimiliano Allegri. Che alla fine del suo anno sabbatico, rischia di non avere una squadra con cui rilanciarsi. Come riporta Calcioemercato.com, l’unico club in cui può ancora sperare è il Paris Saint-Germain, che sta valutando la posizione di Tuchel nonostante sia arrivato in finale di Champions League. Nel caso il tedesco venga confermato da Lenardo, l’ex tecnico della Juventus non accetterà panchine di secondo livello, ma aspetterà l’occasione giusta.