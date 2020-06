Perché niente foto per Arthur alla Continassa? La spiegazione arriva dalle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Probabile che la scelta di questa prima volta in sordina sia stata dettata in primis per evitare assembramenti e poi dal fatto che entrambi i giocatori dovranno terminare la stagione ancora con le rispettive squadre, prima che sia effettivo uno scambio di maglie che conviene sia ai bianconeri, sia ai blaugrana: entrambi i club hanno chiuso l’affare entro la fatidica data del 30 giugno. Aspetto, questo, fondamentale per realizzare una ricca plusvalenza, utile a sistemare il sofferente bilancio 2019-2020".