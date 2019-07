“È un accordo che abbiamo cercato per lungo tempo, Juve è un grande club e un brand molto importante, hanno più trofei e più tifosi di tutti in Italia. L’accordo tra Juve e Konami è esclusivo il che vuol dire che la Juve sarà solo su PES con i suoi calciatori, il suo brand e lo splendido Allianz Stadium”. Sono le parole di Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V., che spiegano perfettamente il nuovo accordo tra Juventus e PES, noto videogioco sportivo. Sarà esclusiva, così la Juventus non sarà più su FIFA, l'altro famosissimo gioco per console.



Ma non solo. Lygaard ha aggiunto: “Abbiamo iniziato a parlare con Juventus un anno fa. Il processo è lungo e complicato perché ci sono termini commerciali e legali da rispettare ma tutto il processo con la Juve è stato molto semplice e lineare. È un accordo che durerà a lungo ma stiamo già lavorando per andare oltre, è un’opportunità unica per continuare assieme”.