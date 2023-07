Kenannon si tocca. Dev'essere suonato più o meno così il messaggio che laha recapitato al, che nei giorni scorsi ha bussato alle porte della Continassa con un'offerta da 10 milioni di euro per il talentuoso fantasista classe 2005, individuato come possibile sostituto della stellina Arda Guler. Nessuna speranza per il club turco, che intendeva farsi forte dei buoni rapporti con l'agente del giocatore, Hector Peris Ros.- E c'è di più. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, proprio ieri Yildiz ha saputo che farà parte dei convocati della squadra bianconera per lanegli, che vedrà i bianconeri scendere in campo per tre amichevoli di lusso con Barcellona (il 22 luglio a San Francisco), Milan (il 27 a Los Angeles) e Real Madrid (il 2 agosto a Orlando). Una grande opportunità, per lui, per mettersi in mostra con Massimilianoe giocarsi le sue chance in vista della prossima stagione, che potrebbe essere incon vista direttamente sulla Prima Squadra.