"Niente di grave?". E: "No, no". Così iniziano a dissiparsi le nuvole sulla testa di Gleison, che pure aveva destato preoccupazione sulle sue condizioni dopo il fastidio alla coscia sinistra. Dopo una giornata di completo riposo, il brasiliano si è recato al JMedical per gli accertamenti di rito: mezz'ora all'interno della struttura della Juventus e sorrisi prima e dopo davanti ai tifosi raccolti nei pressi del centro medico. Se prima del test Bremer aveva raccontato di "star bene", subito dopo ha confermato la sensazione, quel "nulla di grave" che tranquillizza i tifosi bianconeri.