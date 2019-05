Tutti pazzi per Matthjis De Ligt. Il centrale olandese dell’Ajax, reduce da una stagione da protagonista tra i confini nazionali ed in Europa, piace a diversi top club. In pole position c’è il Barcellona, forte di un accordo di massima con il giocatore, anche se l’affare non si è ancora concluso a causa delle richieste economiche del difensore. E allora anche le avversarie dei blaugrana possono sognare il colpaccio. Il vero nodo da sciogliere sono i costi del trasferimento. Motivo per cui nel giro di pochi giorni sembrano aver alzato bandiera bianca Manchester City, Paris Saint-Germain e Liverpool. La Juventus resta ancora in corsa, anche se l’operazione è molto difficile da realizzare.