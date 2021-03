1









Ronaldo torna a Madrid? Una suggestione che per ora non si compie, perché Florentino Perez non sembra voler spingere per il ritorno, anzi. Il presidente del Real vorrebbe investire su Erling Haaland, il norvegese del Borussia Dortmund, nuovo gioiello europeo che sta facendo impazzire tutti. Secondo Sportmediaset è pronto a investire 140 milioni di euro, da finanziare. Come? "La Juve, in ogni caso, sta guardando all'attacco del futuro. Il probabile arrivo di Haaland - si legge - è l'ennesimo indizio della partenza di Benzema alla fine di questa stagione. I bianconeri hanno già iniziato a sondare il terreno per arrivare al francese nell'ottica del rinnovo del reparto avanzato che prevede il più che probabile ritorno di Morata all'Atletico Madrid, anche se lui vorrebbe rimanere alla Juve".