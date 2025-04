2025 Getty Images

Niente conferenza stampa di Tudor verso Juve-Monza: il motivo

un' ora fa



Il tecnico della Juventus Igor Tudor non terrà la consueta conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza. Niente consueto appuntamento quindi. La decisione è stata presa in conformità al fatto che domani ci saranno i funerali a Roma di Papa Francesco, sarà una giornata di lutto nazionale. La mancata conferenza stampa, però, non fermerà i ragazzi allenati da Igor Tudor. Nel pomeriggio, infatti, è stata programmata una sessione d’allenamento, quella di rifinitura verso la sfida di domenica che segna una tappa fondamentale per il quarto posto.