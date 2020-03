Quella di oggi sarà una vigilia in relax per Maurizio Sarri. Mica tanto però, perché la tensione è alle stelle perché tra poco più di ventiquattr'ore affronterà l'Inter del grande ex Antonio Conte nel match scudetto.. Questo maledetto nemico contro il quale stiamo combattendo giorno per giorno e che rappresenta sempre più un pericolo per l'Italia. Zero contatti, niente strette di mano e luoghi affollati da evitare. Quindi sala stampa vuota e conferenza annullata.- Ecco, forse in quel momento un sorriso Sarri l'avrà fatto. Nessuna domanda scomoda, niente risposte fraintese o frecciatine a distanza con Conte.soprattutto per l'umore nello spogliatoio. Niente stress e meno tensione, alla vigilia di Juve-Inter sono spariti tutti i microfoni. E Sarri tira un sospiro di sollievo.ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI