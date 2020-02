La Juve scende in campo contro la Spal al Paolo Mazza e l'atmosfera è già caldissima. Il confronto testa-coda è stato animato dal comunicato della curva della Spal che sostanzialmente chiede ai tifosi "occasionali" che andranno a vedere la partita di. ​"Ci saranno anche moltissimi tifosi occasionali che non verranno per la nostra S.P.A.L. A questi chiediamo di essere intelligenti, rispettosi e di tenere ben a mente che il Paolo Mazza è casa nostra! - le parole del comunicato -.Portategli il rispetto che merita! Non vogliamo vedere né all'interno né davanti alla curva sciarpe, abbigliamento e nessun tipo di gadget coi colori bianconeri! Prima di entrare nella casa di altri accertatevi di conoscerne e di rispettarne le regole!".Un comunicato che ha fatto infuriare tanti tifosi juventini che si sentono minacciati e non liberi di tifare la propria squadra.La richiesta dei tifosi spallini, infatti, è più che legittima e va incontro a quello che accade già in altri paesi europei comeNon perché rischi di prenderle, ma perché arrivano gli steward e ti portano fuori. Perché? Perché non rispetti le regole di chi ti ospita. Non solo, nell'Inghilterra considerata da tutti esempio di civiltàA chi scrive successe di entrare in un pub di fronte a Stamford Bridge qualche anno fa, in occasione di Chelsea-Valencia, assediato delle occhiatacce dei tifosi locali perché ovviamente sembravo più spagnolo che inglese. Anche in occasione diDue minuti dopo era fuori dallo stadio, cacciato dagli steward.E' brutto, vero. E sorprendente. Ma sonoDopo quella stessa partita tra Juve e Chelsea sono uscito in un minuto dallo stadio, così come i tifosi bianconeri del settore ospiti e a fine partita entrambe le tifoserie camminavano fuori dallo stadio con i vessilli delle rispettive squadre, senza scontri né tensioni e uno spiegamento limitato di Polizia.Non succede, ad esempio, che ti tolgano l'accendino di tasca quando entri allo stadio mentre in altri settori scoppiano le bombe carta. Il discorso dei tifosi della Spal dovrebbe valere, ovviamente, anche all'Se vuoi tifare la tua squadra c'è il settore ospiti e se non ti va di rispettare le regole ci sono sempre poltrona e tv.@lorebetto