Lanon è un progetto morto, anzi: i club fondatori si preparano a cambiare la loro proposta per la rivoluzione del calcio. E' quanto si apprende dal documento di cui è entrata in possesso Cadena Ser, che in nove punti riassume il pensiero dei firmatari: "la proposta non è di una lega scissionista", si legge nel primo punto, ma la vera svolta si trova alla seconda voce. "Elimineremo il concetto di 'membri permanenti', restando aperti ai Club Europei". Questa la rivoluzione che la Superlega si prefigge.