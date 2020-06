Bonucci e un lockdown senza calcio. Leo non ha voluto saperne neanche di vedere vecchie partite in tv, come racconta in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha fatto una sola eccezione in questi mesi: "Sapevo che mi avrebbe fatto più male. Hanno trasmesso moltissime partite, ma ho resistito. Non sapendo quando il confinamento sarebbe finito, quando saremmo tornati in campo, mi sarei inflitto una pena ulteriore. Ho ceduto solo di fronte a un programma di Sky sulla Juve degli 8 scudetti. Da allora è cresciuta la smania: volevo tornare a giocare. Ora ci siamo. Stiamo tornando".