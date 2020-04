Per vedere il calcio giocato si dovrà aspettare ancora molto tempo. La Uefa ha dato delle indicazioni, indicando come giugno il mese per ripartire, ma sarà il coronavirus ad avere l’ultima parola. Nel frattempo, una buona alternativa a repliche di vecchie partite e video la offre la Juventus, che attraverso il proprio canale Twitter, ricorda l’appuntamento di oggi: alle 18 ci sarà la sfida su Pes tra i bianconeri e il Sassuolo, in diretta sul canale ufficiale Youtube del club