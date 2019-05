Massimiliano Allegri ci aveva provato con una battuta a Giampaolo nel post partita di ieri - "Mister, speriamo che ci anticipino la gara al venerdì, così andiamo in vacanza prima" -, ma la sortita non ha dato gli effetti desiderati. Sampdoria-Juventus, infatti, non verrà anticipata, ma si giocherà alle 18 di domenica 26 maggio.



GLI ORARI UFFICIALI



25/05/2019 Sabato 18.00 FROSINONE-CHIEVOVERONA DAZN

26/05/2019 Domenica 15.00 TORINO-LAZIO SKY

26/05/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA-JUVENTUS DAZN

26/05/2019 Domenica 20.30 ATALANTA-SASSUOLO SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 BOLOGNA-NAPOLI (*) SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 CAGLIARI-UDINESE SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 FIORENTINA-GENOA SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 INTER-EMPOLI SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 ROMA-PARMA SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 SPAL-MILAN DAZN