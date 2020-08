Il dato è stato rilevato su Twitter da Giuseppe Pastore, giornalista sempre molto attento e preciso per quanto riguarda le statistiche: "La conferma di Antonio Conte all'Inter, abbinata all'annuncio di Rolando Maran come nuovo allenatore del Genoa, ufficializza un fatto storico: per la prima volta dal 1988-1989, ai nastri di partenza della serie A non ci sarà nessun allenatore TOSCANO".