La Juventus ha deciso di cedere il giovane Kean nonostante la buona stagione giocata sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la Juve ha maturato la decisione di cederlo, nonostante la posizione strategica dell'attaccante per la questione liste. Con l'Ajax che si è tirata fuori dalla corsa - qui le parole del direttore sportivo Overmars -, sul centravanti restano squadre importanti come l'Everton in Inghilterra e soprattutto Milan e Inter in Italia. L'attaccante preferirebbe una chance che gli possa dare continuità nella prossima stagione: tra gli Europei che arrivano e la voglia di riscatto, può arrivare la stagione di Moise.