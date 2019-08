di Alessio Salerio

"E' un giocatore molto forte. Se dico uno che è uno dei 2-3 centravanti più forti al mondo non sbaglio. E' un giocatore che ha tutto: velocità, fisico, tecnica e fa tanti gol. Lui conosce già Sarri, è già facilitato nell'inserimento del suo gioco. Fino a qui ha giocato bene, ha fatto un precampionato positivo", parole al miele quelle che Pavel Nedved, nella giornata di ieri, ha regalato a Gonzalo Higuain nella conferenza stampa della vigilia rispetto all'esordio stagionale e in campionato della Juventus contro il Parma. In cui, però, il Pipita non dovrebbe partire da titolare, superato da Paulo Dybala nella versione falso nueve nelle gerarchie di Maurizio Sarri, messe all'opera dal vice Giovanni Martusciello per l'occasione. E, non bastasse, Higuain si è visto togliere ufficialmente il numero 9 nella lista bianconera per la Serie A. Senza che, al suo posto, nessun altro abbia fin qui avuto il privilegio di ottenerlo sulla propria maglia. Sintomi e segnali che, sebbene Higuain goda di notevole considerazione all'interno del club, la Juventus avrebbe preferito di gran lunga procedere con la sua cessione in questo rovente mercato estivo. L'OMBRA DI ICARDI - Higuain, però, ha detto no a tutte le possibili offerte giunte a Torino per il suo cartellino e, in particolare, a quella della Roma, disposta a fare follie per accogliere l'argentino nella capitale. Il Pipita ha vinto la sua battaglia "contro" i bianconeri, confermandosi nell'attacco di Sarri anche in vista della prossima stagione e, con tutta probabilità, non sarà lui a essere tra gli esclusi dalla lista per la prossima Champions League, visto e considerato che, al momento, ci sono ancora diversi esuberi rispetto ai 22 da scegliere in rosa. Attenzione, però, perché Nedved non ha soltanto elogiato Higuain e, soprattutto, non ha chiuso alcuna porta in vista di questi ultimi giorni di mercato. La pista che porta a Mauro Icardi resta quantomai viva e, in caso di cessione di Paulo Dybala e Mario Mandzukic, l'argentino potrebbe approdare a Torino per prendersi la maglia numero 9, lasciando così libera la 7 dell'Inter per l'arrivo di Alexis Sanchez dal Manchester United. E, così facendo, Higuain avrebbe un centravanti di fronte a sé nelle gerarchie di Sarri per tutta la stagione. Nedved, parole sincere o di circostanza? Lo scopriremo da qui al prossimo 2 settembre.