Un compagno di squadra, vale quanto un amico, se non addirittura di più. Hans Nicolussi, che ha esordito anche in prima squadra la scorsa stagione, ha condiviso parte del suo percorso nel settore giovanile bianconero con Moise Kean. Perciò, in occasione della partenza dell'attaccante classe 2000, il centrocampista valdostano ha voluto ricordare gli anni passati insieme con una story postata sul suo profilo Instagram.