Tullio Tinti, agente di, ha parlato così del suo assistito a CMIT."Hans farebbe qualsiasi cosa per giocare nella Juventus. È andato in ritiro e si è messo a disposizione, facendo un precampionato importante perché ha fatto bene in tutte le amichevoli. A quel punto, noi e la società eravamo concordi sul rimanere perché era una situazione che poteva aprirgli un paio di porte. Il suo obiettivo è andare sempre a mille all'ora e cercare di trovare più spazio possibile.Nel mercato può succedere di tutto, però in questo momento lui è convintissimo di quello che sta facendo".