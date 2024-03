In casa Juve c'è chi sta provando a staccare la spina, anche se solo per qualche ora, da uno dei momenti più complicati dell'era Allegri 2.0. Il riferimento va al giovane Nicolussi Caviglia, che nella giornata odierna ha incontrato lo storico cantautore italiano Francesco Guccini. L'incontro non è avvenuto per caso, perchè sin dai suoi primi anni di vita, Nicolussi manifesta una stima innata nei confronti di Guccini e da tempo desiderava momento. L'incontro è avvenuto all'interno di un'osteria vicina all'amata Pavana, zona di montanari, con il locale, la Caciosteria, che è rimasto aperto solo per loro.Oggi per lui un piccolo remix di parole e ricordi. Poi, come ogni fan che si rispetti, l'autografo su Amerigo "e Pavana un ricordo lasciato tra i castagni dell'Appennino".