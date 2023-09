HansCaviglia in diretta sul canale Twitch della Juventus ( QUI l'integrale) ha parlato di Paul Pogba. Le sue parole:"A chi mi ispiro? De Jong o Kimmich, ma anche De Bruyne che è il centrocampista più completo. Alla Juve quando vedo che si allena Pogba è una gioia per gli occhi, l'ho vissuto quando era qui alla prima esperienza, io ero raccattapalle. Poi ritrovarselo in campo e capire la persona che è, si vede che è di un'altra categoria."