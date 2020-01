Han Nicolussi Caviglia non scorda il suo passato (ma anche futuro, chissà) e, sebbene in prestito al Perugia, vuol far sentire tutta la sua vicinanza al mondo Juve dopo la svista arbitrale di Rocchi sull'episodio tra Lautaro e Toloi. Così, al post di Giovanni Capuano, che parla di "mistero difficile da spiegarfe" circa la scelta del Var di non intervenire su Lautaro, spunta anche il like di Nicolussi, che si schiera apertamente verso i colori bianconeri.