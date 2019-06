Hans Nicolussi Caviglia nasce ad Aosta il 18 giugno del 2000. Cresciuto come centrocampista nelle giovanili della Juventus, è stato perno della formazione Under 23 di Mauro Zironelli nella scorsa stagione, per poi fare il proprio esordio in prima squadra, con cui ha collezionato 3 presenze in Serie A in tutto fin qui, grazie a Massimiliano Allegri, di cui è stato fin da subito un pupillo. Nicolussi, che oggi compie 19 anni, si appresta a essere grande protagonista con l'Under 23 anche nel 2019/20, con Maurizio Sarri che lo terrà d'occhio da vicino per poi eventualmente convocarlo nuovamente in prima squadra.