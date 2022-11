Il centrocampista di proprietà dellaHansè intervenuto in esclusiva ai microfoni di Goal, dove si è raccontato tra il recente passato e il presente al- "Non ho mai perso la forza interiore, sapevo che avrei risolto tutto e ho avuto molta fiducia in me stesso".- "Mi sto trovando molto bene in quest’esperienza, sapevo che avrei avuto a che fare con un club serio che basa la sua evoluzione sulla quotidianità. Ambizioni? Manteniamo il profilo basso, testa alla salvezza. Con il mister (Bisoli, ndr.) mi trovo molto bene, è entrato nelle nostre teste rapidamente e ci ha dato solidità e compattezza".- "La gioia è stata molto forte, e credo si sia notata l’esultanza, ma ero ancora ancor più contento a fine partita considerando il successo conquistato contro un avversario davvero forte".- "Tornare alla Juve questa volta per restarci? È uno dei miei obiettivi".