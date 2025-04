Nicolussi Caviglia, il rimpianto di Thiago Motta: come sta andando la sua stagione

Emilio Andreoli

Le parole di Thiago Motta

Quando esce dai binari del discorso “politico”, quasi di circostanza, e da quelli della difesa ad oltranza – legittima -, del proprio lavoro;riesce a sorprendere. Lo fa soprattutto quando parla dei singoli e quando, in particolare, parla di quelli che sono i rimpianti sul mercato.RIMPIANTI KEAN E FAGIOLI - No, per me no, sono state scelte economiche e non solo tecniche. Certo, a inizio stagione la società non sapeva che Milik non sarebbe mai stato disponibile. Poi è arrivato Kolo Muani che potrà dare un grande contributo alla squadra.

Come sta andando la stagione di Nicolussi Caviglia

I numeri di Nicolussi Caviglia

Presenze: 27

Minuti: 2.150’

Goal: 4

Assist: 2

Fagioli all'inizio con noi ha giocato molto bene, ma poi ha avuto un periodo di maggiore difficoltà e allora, sempre in sintonia con la società, si è deciso che facesse una nuova esperienza. Mi auguro che Fagioli e Kean possano continuare a crescere come stanno facendo. Un giocatore che abbiamo sbagliato a non trattenere è Nicolussi Caviglia, che sta dimostrando grande qualità.Nella difficile stagione del Venezia, impegnato nella lotta per non retrocedere, c’è una luce che brilla con particolare intensità a centrocampo: quella di Hans Nicolussi Caviglia. Il regista valdostano, ex Juventus , è diventato un punto fermo per l’allenatore Eusebio Di Francesco, che non può più fare a meno delle sue qualità in mezzo al campo.Dotato di grande intelligenza tattica e di un piede raffinato, Nicolussi Caviglia si è imposto come il vero faro del gioco lagunare. La sua capacità di dettare i tempi, unita a una visione di gioco lucida e pulita, lo rendono insostituibile nella costruzione della manovra. Ma il suo contributo non si limita solo alla fase offensiva: è sempre pronto a sacrificarsi anche in copertura, dimostrando maturità e spirito di squadra.In un Venezia che spesso fatica a trovare equilibrio e continuità, Nicolussi Caviglia rappresenta una delle poche certezze. La sua abilità nel colpire da fuori area, con conclusioni potenti e precise, rimane uno dei suoi tratti distintivi, capace di cambiare le sorti delle partite anche nei momenti più difficili.Nonostante le difficoltà della squadra, la stagione del centrocampista classe 2000 è finora tra le più brillanti. Se il Venezia riuscirà a centrare la salvezza, molto passerà anche dai piedi e dalla testa di questo talento che sta finalmente trovando la continuità che merita.