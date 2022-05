Le parole di Hans Nicolussi Caviglia ai canali ufficiali della Juventus:



INFORTUNIO – “Ho passato momenti duri, ma non ho mai perso la speranza. Dopo l’intervento dopo l’infortunio, ne ho avuto solo uno, era rimasto un “fast-fix”, una barretta di ancoraggio all’interno dell’articolazione, che creava infiammazione e gonfiore. In questa situazione ho anche giocato degli spezzoni in autunno, ma dopo una corsetta il ginocchio si gonfiava. A marzo, insieme alla società, abbiamo deciso di optare per una artroscopia diagnostica, per cercare il problema, visto che gli esami erano negativi. Il prof. Rossi ha trovato dei frammenti e li ha rimossi. Ringrazio, la società e tutto lo staff medico, per avermi sostenuto e portato verso la comprensione del problema, aiutato a capire cosa succedeva. Riparto con la stessa passione, determinazione e rabbia. Anzi, più passione di prima”.