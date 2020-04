Il centrocampista della Juventus Under 23 Hans Nicolussi Caviglia, attualmente in prestito al Perugia, ha rilasciato un’intervista a PerugiaToday: “In questi giorni sto leggendo dei libri, guardo partite e mi aggiorno, continuando a studiare il mio idolo Johan Cruijff. Grandissimo calciatore nonché grande tecnico, mi sono appassionato a lui perché mi zia vive in Olanda e vado spesso a trovarla, c’è anche mia sorella che studia danza classica. Sono rimasto sempre affascinato dalla sua figura” SULLA JUVENTUS – “La Juve è casa mia ma ora ho la testa solo al Perugia, perché il presente è la base per costruire il futuro. Devo migliorare sotto tutti i punti di vista, per riuscirci è fondamentale allenarsi ogni giorno. Grazie al mister Allegri con la Juve ho già imparato tantissimo lavorando a contatto di tanti campioni. Nell tre partite che mi ha fatto giocare ho cercato di applicare i suoi insegnamenti”.