Le parole di Hansin conferenza stampa:"Il gol? E' uscita la palla dall'area, l'ho controllata bene e ho trovato uno spiraglio... e ho calciato. Le mie motiviazioni le avevo dentro me stesso e anche prima del gol, sono contento e ora pensiamo alla prossima. Credo che questa sia una stagione molto importante per me, sono contento di essere qui e del percorso che stiamo facendo. Non vogliamo calare. La classifica? Abbiamo tutti la stessa mentalità, vogliamo mantenere la categoria e privilegiamo quello. Questo probabilmente è il gol più bello che ho fatto. Il Parma è una delle squadre più forti del campionato, pernso che abbiamo fatto un buon lavoro. Sono stato il più possibile su Vazquez per evitargli la giocata, mentre nel secondo tempo ho schermato le punte".