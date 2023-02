Se nella sua carriera talento e fortuna fossero sempre andati di pari passo, ora forse saremmo qui a raccontare una storia molto diversa. Magari quella di un campione affermato, di un "pilastro" dellao di un'altra big, oppure "solo" quella di un promettente giocatore già abituato a certi palcoscenici, perché meritevole di scendere in campo con costanza ad alti livelli. E invece perla strada si è rivelata più tortuosa del previsto. Tanti icon cui ha dovuto fare i conti il talentuoso centrocampista classe 2000, cresciuto nel settore giovanile della Juve fin dalla tenera età di otto anni per poi arrivare fino alla(allora Under 23) e dunque a un passo dalla prima squadra, con cui peraltro ha esordito nel marzo 2019.Sulle sue qualità nessuno ha mai avuto dubbi. Di certo non li ha avuti il, che la scorsa estate, subito dopo la promozione diretta in Serie B, lo ha prelevato dal club bianconero con la consapevolezza di poter contare anche su di lui per fare un campionato ambizioso, ma non li ha avuti nemmeno la, che a gennaio ha affondato il colpo per assicurarselo in prestito senza perdere tempo, con Davideche a sua volta non ha esitato a farlo esordire regalandogli un primo vero assaggio di Serie A. Quella di domani, quindi, sarà sicuramente una partita speciale per Hans, che allo Stadio "Arechi" si ritroverà di fronte al suo passato., se davvero la Juve continuerà a puntare con convinzione sui propri giovani più talentuosi scegliendo di riportare a casa anche lo stesso Nicolussi Caviglia, insieme ad altri due centrocampisti come Nicolòe FilippoL'ipotesi è concreta, ma la stagione è ancora lunga. E al momento è alla Salernitana che il 22enne ha la possibilità - da sfruttare al massimo - di mettersi in bella mostra, per sperare in quel definitivo salto di carriera che solo i problemi fisici gli hanno impedito di compiere. Un altro che il suo valore lo conosce bene, intanto, è Massimiliano: "È stato sfortunato ma. Sta dimostrando il suo valore e sono contento", ha detto il tecnico in conferenza stampa. Alla Juve, quindi, non smettono di tenerlo d'occhio.